Залужний зустрівся з генінспектором бундесверу Броєром

Залужний подякував Броєру за надані Німеччиною зенітні комплекси IRIS-T та Gepard і танки Leopard.

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр під час візиту до України провів зустріч із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Залужного.

"Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території", - повідомив Залужний.

За його словами, він також подякував Броєру за вже надану Німеччиною військову допомогу. Зокрема, зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння.

"Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16", - повідомив Залужний.

Він також додав, що з генералом Броєром акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну й надалі.

"Домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності", - додав він.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.