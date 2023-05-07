Його знесуть після того, як птахи відлетять у вирій.

У селі Брюховичі на Львівщині не можуть демонтувати радянський пам’ятник через лелече гніздо.

Про це ZAXID.NET повідомила секретар робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Герич.

"Десь у червні будуть лелеченята. Треба чекати осені, коли птахи полетять у вирій. Тоді гніздо можна помістити на автомобільне колесо і перенести на дерево. Зараз гніздо прикріплене до тієї фігури, оббивати її не можна", – пояснила вона.

Радянський пам’ятник у Брюховичах – це бетонна фігура Матері-Батьківщини. Над нею є дві гуски, а зверху на скульптурі – звите гніздо живих птахів.

Поруч на основі є напис "Ніхто не забутий і ніщо не забуте" та вигравірувані прізвища загиблих у Другій світовій війні.

Перемишлянська громада на Львівщині – одна з тих, хто має найбільшу кількість радянських пам’ятників – дев’ять. Місцева рада поки не прийняла рішення щодо їхнього демонтажу. Попри це 4 травня один із монументів демонтували – у селі Костенів. На ньому досі був напис "громадянам, які загинули від рук українських буржуазних націоналістів".

На його місці мешканці планують встановити хрест у пам’ять про загиблих українських Героїв. Поруч вже облаштоване місце вшанування Героїв Небесної Сотні та односельця, який загинув під час російсько-української війни.

Загалом на Львівщині робоча група з питань декомунізації нарахувала ще 160 пам’ятників-символів радянського режиму. До кінця року їх планують демонтувати.

Нагадаємо, торік в Україні демонтували 145 пам’ятників, пов’язаних із російською пропагандою.