Фото: Іван Станіславський

4 травня в селі Костенів Перемишлянського району Львівщини демонтували пам’ятник радянської доби.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

На бетонній стелі зображено солдата в гімнастерці з мечем в руках та висічено близько сотні прізвищ. Згідно з написом на цоколі, пам’ятник присвячено «Воїнам односельцям що загинули в боях за радянську батьківщину 1941-1945» та «Громадянам які загинули від рук українських буржуазних націоналістів». Меморіал споруджений в 1967 році на честь 50-річчя більшовицького перевороту.

«В нас є інвентаризаційний перелік, але буває ми дізнаємося про пам’ятники спонтанно. Громади часто зносять їх самі й нам не повідомляють. Деякі, як зараз, звертаються по допомогу, матеріально-технічну, або навіть моральну. На щастя розмова не йде про фінансування подібних дій з бюджету. Завжди знаходяться активісти або підприємці згодні допомогти» – каже секретар робочої групи Ганна Герич.

За п’ять місяців 2023 року на Львівщині було демонтовано 25 радянських пам’ятників. За даними робочої групи при Львівській ОВА з питань декомунізації та деколонізації сьогодні в області лишається близько двохсот подібних меморіальних об’єктів споруджених за часів СРСР.

«Писали заяви від громади в сільську раду, потім в ОТГ. Просили зніміть нам того «Альошу» в кирзових чоботах. Але нам постійно казали що грошей нема. Хочемо поставити на цьому місці хрест, щоб справляти панахиди за героями України» - розповідає мешканка селища Параскева.

«Альошу» в селі Костенів знесли за допомогою трактора та тросів. За розпорядженням керівника робочої групи з питань декомунізації та деколонізації ЛОВА до кінця поточного року всі об’єкти які є в інвентаризаційному переліку мають бути демонтовані.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, торік в Україні демонтували 145 пам’ятників, пов’язаних із російською пропагандою.

Минулого місяця депутати Полтавської міської ради прийняли рішення демонтувати пам’ятники радянським генералам Зигіну, Ватутіну і російському поету Пушкіну. Мінкультури наголосило, що давно рекомендувало демонтувати ці пам’ятники.