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Із Криму росіян будуть видворяти кожного окремо, - Ташева

"Усі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад", - заявила представниця президента України в АРК.

Із Криму росіян будуть видворяти кожного окремо, - Ташева
Фото: facebook/Таміла Ташева

Росіян із Криму видворятимуть кожного окремо, колективної депортації не буде.

Про це заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева, йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Депортуватимуть росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.

"Усі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території", – підкреслила Ташева.

За її словами, міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена. "Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення", - додала постпред.

Нагадаємо, нещодавно Центр Національного спротиву повідомив, що керівництво російських держкомпаній у Криму отримало вказівку готуватися до евакуації. А голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що російські загарбники планують запустити пороми з Криму, щоб вивозити з тимчасово окупованого півострова людей і техніку.

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