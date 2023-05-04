Воїн загинув під Бахмутом. Він тривалий час займався проектами з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 4 травня, у Києві попрощались із загиблим на війні головою Громадської спілки “Центр національно-патріотичного виховання” Євгеном Квасковим.

Про це повідомляє фотокореспондент LB.ua.

Об 11:00 загиблого воїна відспівали на Аскольдовій могилі. О 12:00 вібулося прощання на Майдані Незалежності.

О 14:00 відбудеться поховання на військовому кладовищі Берковецький Цвинтар.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Як відомо, Євген тривалий час займався проектами з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, зокрема організував патріотичну гру-вишкіл “Козак-Квест” для школярів. Працював заступником голови Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання Департаменту молоді та спорту КМДА. Також він був одним із співзасновників Братства козацького бойового Звичаю “Спас”.