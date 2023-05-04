Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Зеленський прибув до Фінляндії (оновлено)
Зеленський прибув до Фінляндії (оновлено)
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
ГоловнаСуспільствоВійна

Потрібно не призупинення боїв, а справжній мир, – Зеленський у виступі в Гаазі

Президент України зазначив, що у Гаазі всім хотілося би бачити іншого Володимира – того, якого судитимуть за воєнні злочини. 

Потрібно не призупинення боїв, а справжній мир, – Зеленський у виступі в Гаазі

Президент Володимир Зеленський переконаний, що після перемоги України президента РФ судитимуть у Гаазі. 

Про це він сказав під час виступу "Немає миру без справедливості для України". Він звернувся до представників громадськості, політичних і експертних кіл Королівства Нідерланди та міжнародних інституцій, розміщених у місті Гаага.

"Ми знаємо, що тривалого миру після перемоги можна досягти завдяки свободі, верховенству права, повноцінному правосуддю. Не гібридного миру. Не призупинення бойових дій на фронті, а справжній мир", – наголосив він.

6 139 – це кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише за квітень. 207 цивільних, зокрема 17 дітей, загинули. Ще понад 400 мирних громадян були поранені за один місяць – один із 15 місяців повномасштабної війни. 

Зеленський додав, що лише один російський злочин призвів до решти злочинів – це злочин агресії. За цей злочин потрібна відповідь, а досягти її можна лише через трибунал. Такого, як був у Нюрнберзі.

"Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзського процесу у нові операційні правила. Саме тому ми виступаємо за створення такого трибуналу", – заявив Зеленський, додавши, що якщо ми хочемо справедливості, то не слід посилатися на недоліки чинного права, а виправляти їх. 

Сталість миру виникає внаслідок повноцінної справедливості, зокрема щодо вироку проти агресора.

"Часом світ боїться повністю віддати належне справедливості. Але я хочу закликати світ: не треба боятися. Агресор потрібен відчути відповідальність... Світ повинен відчути себе повністю убезпеченим", – зауважив він.

Одна єдина інституція здатна відреагувати на первинний злочин агресії – трибунал, саме трибунал, а не щось гібридне, не компроміс. 

Президент закликав зробити так, щоб справедливість спрацювала. Зеленський наголосив, що цю війну треба зробити останньою в світі – і ми це зробимо. 

Візит президента України до Нілерландів не був анонсованим. Учора глава держави перебував у Фінляндії, і звідти він полетів до Гааги. У Гаазі Зеленський зустрівся із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies