Потрібно не призупинення боїв, а справжній мир, – Зеленський у виступі в Гаазі

Президент України зазначив, що у Гаазі всім хотілося би бачити іншого Володимира – того, якого судитимуть за воєнні злочини.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що після перемоги України президента РФ судитимуть у Гаазі.

Про це він сказав під час виступу "Немає миру без справедливості для України". Він звернувся до представників громадськості, політичних і експертних кіл Королівства Нідерланди та міжнародних інституцій, розміщених у місті Гаага.

"Ми знаємо, що тривалого миру після перемоги можна досягти завдяки свободі, верховенству права, повноцінному правосуддю. Не гібридного миру. Не призупинення бойових дій на фронті, а справжній мир", – наголосив він.

6 139 – це кількість воєнних злочинів, скоєних росіянами лише за квітень. 207 цивільних, зокрема 17 дітей, загинули. Ще понад 400 мирних громадян були поранені за один місяць – один із 15 місяців повномасштабної війни.

Зеленський додав, що лише один російський злочин призвів до решти злочинів – це злочин агресії. За цей злочин потрібна відповідь, а досягти її можна лише через трибунал. Такого, як був у Нюрнберзі.

"Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзського процесу у нові операційні правила. Саме тому ми виступаємо за створення такого трибуналу", – заявив Зеленський, додавши, що якщо ми хочемо справедливості, то не слід посилатися на недоліки чинного права, а виправляти їх.

Сталість миру виникає внаслідок повноцінної справедливості, зокрема щодо вироку проти агресора.

"Часом світ боїться повністю віддати належне справедливості. Але я хочу закликати світ: не треба боятися. Агресор потрібен відчути відповідальність... Світ повинен відчути себе повністю убезпеченим", – зауважив він.

Одна єдина інституція здатна відреагувати на первинний злочин агресії – трибунал, саме трибунал, а не щось гібридне, не компроміс.

Президент закликав зробити так, щоб справедливість спрацювала. Зеленський наголосив, що цю війну треба зробити останньою в світі – і ми це зробимо.

Візит президента України до Нілерландів не був анонсованим. Учора глава держави перебував у Фінляндії, і звідти він полетів до Гааги. У Гаазі Зеленський зустрівся із президентом сенату Яном Брауном та головою палати представників Верою Бергкамп.