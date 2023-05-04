Найбільше - в Чернігівській (204), Запорізькій (180) та Черкаській (104) областях. При цьому за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках.

Станом на ранок 4 травня в Україні залишаються підтопленими 614 дворогосподарств.

Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях девʼяти областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька та Чернігівська).

За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках. Залишаються підтопленими 614 дворогосподарств (Чернігівська – 204, Запорізька – 180, Черкаська – 104, Дніпропетровська – 59, Полтавська – 35, Кіровоградська – 25 та Київська – сім) та 90 будинків (Черкаська – 36, Дніпропетровська – 27, Кіровоградська – 25, Чернігівська – два).

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 14 тис. 789 га сільськогосподарських угідь.

Порушено транспортне сполучення до 26 населених пунктів Чернігівської області.

Всього за добу підрозділами ДСНС: перевезено 61 особу (з початку робіт – 4 тис. 774), відкачано води 1 тис. 449 м. куб. (з початку робіт – 109 тис. 373 м. куб.). До проведення робіт залучалося 36 осіб та 21 од. техніки (з початку робіт – 1 тис. 728 осіб та 848 од. техніки).

Нагадаємо, вчора, 3 травня, Укргідроенерго повідомило, що друга хвиля весняного водопілля значно менша за першу. Аварійних підтоплень немає.

Раніше повідомлялось, що ситуація з проходженням весняного водопілля стабілізувалась. Спостерігається тенденція до зниження темпів підняття рівня води у річках Півночі України. Пік паводку для Києва та Київської області минув 25 квітня.