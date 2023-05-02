Лише на Херсонщині вже здійснено більше ніж 40 виїздів та знищено понад 100 мін.

На території Херсонської, Миколаївської та Харківської областей за допомогою машин механізованого розмінування знищують міни та інші вибухонебезпечні предмети, які залишили росіяни на звільнених територіях.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук у фейсбуці.

"Чотири машини механізованого розмінування від фонду Говарда Баффета вже активно очищують нашу землю від боєприпасів! Ці роботизовані комплекси надзвичайно ефективні помічники для наших хлопців! Наразі вони працюють на Херсонщині, Миколаївщині та Харківщині", – написав він.

Фото: ДСНС

Крук зазначив, що лише на Херсонщині першими двома машинами з початку робіт вже здійснено більше ніж 40 виїздів та знищено понад 100 мін.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобіль з працівниками "Харківобленерго" підірвався на російській міні, в результаті вибуху загинув водій. У лютому голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ при виконанні службових обов’язків загинули близько 100 енергетиків.

За даними британської розвідки, для розмінування України може знадобитися щонайменше десятиліття.