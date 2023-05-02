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Під Бахмутом загинув голова Громадської спілки “Центр національно-патріотичного виховання” Євген Квасков

Євген тривалий час займався проектами з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Під Бахмутом загинув голова Громадської спілки “Центр національно-патріотичного виховання” Євген Квасков
Фото: Верховна Рада України

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом 28 квітня загинув голова Громадської спілки “Центр національно-патріотичного виховання” Євген Квасков.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.  “Євген тривалий час займався проектами з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, зокрема організував патріотичну гру-вишкіл “Козак-Квест” для школярів. Працював заступником голови Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання Департаменту молоді та спорту КМДА. Також він був одним із співзасновників Братства козацького бойового Звичаю “Спас”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що з початком повномасштабного вторгнення Євген Квасков не вагаючись став на захист України у боротьбі проти окупантів.

“Згадайте сьогодні мого Женю — такого великого і сильного, з таким добрим серцем, такого мужнього, розумного, начитаного, відповідального, турботливого, щедрого, щирого”, — написала сестра загиблого воїна Ірина.

Нагадаємо, 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув український журналіст і військовий Володимир Мукан. У Володимира залишилася дружина та двоє синів.

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