Під Бахмутом загинув голова Громадської спілки “Центр національно-патріотичного виховання” Євген Квасков

Євген тривалий час займався проектами з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом 28 квітня загинув голова Громадської спілки “Центр національно-патріотичного виховання” Євген Квасков.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України. “Євген тривалий час займався проектами з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, зокрема організував патріотичну гру-вишкіл “Козак-Квест” для школярів. Працював заступником голови Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання Департаменту молоді та спорту КМДА. Також він був одним із співзасновників Братства козацького бойового Звичаю “Спас”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початком повномасштабного вторгнення Євген Квасков не вагаючись став на захист України у боротьбі проти окупантів.

“Згадайте сьогодні мого Женю — такого великого і сильного, з таким добрим серцем, такого мужнього, розумного, начитаного, відповідального, турботливого, щедрого, щирого”, — написала сестра загиблого воїна Ірина.

Нагадаємо, 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув український журналіст і військовий Володимир Мукан. У Володимира залишилася дружина та двоє синів.