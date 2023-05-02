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Після закінчення війни українці повинні будуть здати наявну у них зброю, – Клименко

Зброя буде власністю держави.

Після закінчення війни українці повинні будуть здати наявну у них зброю, – Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: Пресслужба МВСУ

Після закінчення дії воєнного стану українцям треба буде здати чи продати зброю, яку вони мають на руках, або ж переробити її на дозволений вид.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Після завершення воєнного стану зброя буде власністю держави. Тоді буде визначено термін, думаю, декілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб'єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб'єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін наприклад", – сказав він.

Клименко також зазначив, що наразі ведеться робота над законом про обіг цивільної зброї – точиться багато дискусій. Так, за його словами, слід зробити все для того, щоб українці відчували безпеку.

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"Повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам – це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання", – зазначив голова МВС.

Окрім того, Клименко наголосив, що уся зброя, яку МВС видало українцям на початку повномасштабної війни, повністю облікована.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської ОВА дав людям 10 днів на повернення зброї, яку видали на початку вторгнення.

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