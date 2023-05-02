Протягом минулої доби ворог 56 разів обстріляв територію Запорізької області. Окупанти били по 15 населених пунктах.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, під авіаударами знову опинилися Гуляйполе та Оріхів. Окрім того, 51 артудар і три атаки БПЛА прийшлися по прифронтових селах.

Фото: Юрій Малашко у Telegram

Фото: Юрій Малашко у Telegram

Поранення отримали чотири людини. У Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 та 1942 р.н, та чоловіка 1972 р.н. й жінку 1973 р.н. Постраждалим невідкладно надано всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у неділю 30 квітня російська армія завдала ракетного удару по місту Оріхів Запорізької області.