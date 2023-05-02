​Учора ворог обстрілював три райони Харківщини, є поранені

Минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

У місті Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, зранку 30 квітня ворог бив по Куп’янську на Харківщині.