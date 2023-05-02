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​Учора ворог обстрілював три райони Харківщини, є поранені

Пошкоджені будинки, господарчі споруди і автотранспорт.

​Учора ворог обстрілював три райони Харківщини, є поранені
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років. У селі пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

У місті Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

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Триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, зранку 30 квітня ворог бив по Куп’янську на Харківщині. 

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