Сьогодні зранку о 06:45 російська армія вдарила по центру Куп’янська Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню.

Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобіля.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, − зазначив голова облдержадміністрації.

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

В області тривають роботи з розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 11 га території та знешкодили 123 вибухонебезпечні предмети.

Фото: t.me/synegubov

Нагадаємо, 25 квітня Росія обстріляла музей Купʼянська, загинули двоє осіб, ще 10 поранені.