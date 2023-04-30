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Президентка Словаччини відвідала Чернігівщину

Зузана Чапутова побувала в Ягідному та Іванівці.

Президентка Словаччини відвідала Чернігівщину
Зузана Чапутова

29 квітня президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала Чернігівську область.

Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Пані Президент побувала в Ягідному та Іванівці Чернігівського району. Там оглянула місцеві школи: підвал однієї з яких став катівнею, а іншої – прихистком для місцевих", - написав він.

Чаус зазначив, що навчальні заклади Чернігівщини під час бойових дій перестали виконувати свою безпосередню функцію. Як наслідок - після звільнення області, деякі установи зовсім непридатні до перебування там дітей, а деякі - потребують відновлення.

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"Також делегація на власні очі побачила результати авіанальоту по вулиці Чорновола у Чернігові. Пані президент поспілкувалася і з мешканцями модульного містечка в Новоселівці, висловивши їм свою підтримку. Щиро дякую всьому словацькому народу та особисто пані Зузані Чапутовій за увагу та допомогу у цей нелегкий для країни час!", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, 28 квітня президенти України, Чехії і Словаччини зустрілися у Києві. Вони підписали спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції.

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