Володимир Зеленський, Петр Павел і Зузана Чапутова підписали декларацію про підтримку євроінтеграції України

Президенти України Володимир Зеленський, Чеської Республіки Петр Павел і Словацької Республіки Зузана Чапутова підписали спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це голова держави повідомив під час пресконференції.

“Вдячний Словаччині та Чехії за підтримку інтеграції нашої держави у європейську і євроатлантичну. Відповідні принципи зафіксовані у спільній декларації, яку ми тільки-но підписали”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Чехії Петром Павелом та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.