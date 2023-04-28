Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Як Китай скуповує Францію
Як Китай скуповує Францію
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
ГоловнаСуспільствоВійна

Володимир Зеленський, Петр Павел і Зузана Чапутова підписали декларацію про підтримку євроінтеграції України

Глава української держави подякував президентам за підтримку.

Володимир Зеленський, Петр Павел і Зузана Чапутова підписали декларацію про підтримку євроінтеграції України
Фото: ОП

Президенти України Володимир Зеленський, Чеської Республіки Петр Павел і Словацької Республіки Зузана Чапутова підписали спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це голова держави повідомив під час пресконференції.

“Вдячний Словаччині та Чехії за підтримку інтеграції нашої держави у європейську і євроатлантичну. Відповідні принципи зафіксовані у спільній декларації, яку ми тільки-но підписали”, – зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Чехії Петром Павелом та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies