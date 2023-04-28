Versace Jeans Couture — гармонійне поєднання аристократії та андеграунду

Мілан, 1978-ий рік — відправна точка в історії легендарного бренду Versace, про який сьогодні знає весь світ. Джанні та Донателла, брат і сестра, зуміли створити один із провідних будинків моди, що став втіленням та символом італійської розкоші. Фірмовий одяг та взуття можна відрізнити серед продукції інших виробників завдяки характерним особливостям, рок-шику, нетрадиційному сучасному стилю та культовому гламуру, який простежується буквально в кожному виробі бренду.



Що ж принесло бренду світову популярність та захмарний успіх?

Популярністю Versace має завдячувати високому та неповторному дизайну, а також багатій спадщині бренду. В ньому є все: і розкіш, і доступність, і виклик правилам, і ексклюзивність. Він доводить, що не потрібно бігти за трендами та дозволяти моді заволодіти собою, адже можна ці тренди створювати самостійно та одягатися у власне задоволення.

Пишнота, гламур, ефектні золоті елементи, застібки — особливий смак та продумана кожна найменша деталь. Саме такий підхід до створення фешн-шедеврів так полюбився прихильникам модного будинку. Завдяки цьому кожен клієнт торгової марки може відчути власну значущість, адже при покупці брендових речей складається враження, що вони виготовляються спеціально для вас, з урахуванням усіх деталей та найменших дрібниць.

Відомі персони, які обирають Версаче

Дизайнерські моделі полюбилися таким зіркам, як Шер, Елтон Джон і Мадонна. Проте засновникам Версаче, на відміну від інших люксових виробників, хотілося не просто бути доступними для вищого класу, а зробити так, щоб кожен міг насолоджуватися дизайнерськими речами. Саме тому в продажі з’явилися аксесуари та товари для дому.

У 2016 році на незабутньому триб’юті, присвяченому пам’яті Джанні, культові супермоделі Наомі Кемпбелл і Сінді Кроуфорд вийшли на подіум у золотих сукнях. А ще варто зауважити, що кожного року на заході Met Gala можна спостерігати за тим, як ще більше зірок обирають ексклюзивні дизайнерські вироби, щоб якнайяскравіше виблискувати на червоній доріжці. Кайлі Дженнер, Блейк Лайвлі, Леді Гага та багато інших часто одягають прикрашені й інкрустовані коштовностями сукні, підкреслюючи значущість фешн-дому та силу родини Версаче.

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