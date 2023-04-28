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Зростає коаліція на підтримку створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Дмитро Кулеба

Учора до коаліції приєдналася Молдова.

Зростає коаліція на підтримку створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Дмитро Кулеба
Скріншот відео
Фото: МЗС України

Голова МЗС Дмитро Кулеба обговорив зі міністрами країн північної Європи на Балтії підготовку до саміту у Вільнюсі, деталі щодо вступу України до ЄС та створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це повідомили в МЗС України.

“Три теми окремі, які ми проговорили, – це підготовка до саміту Нато у Вільнюсі. Я озвучив очікування України, ми скоординували подальші кроки на шляху до Вільнюса і до тих рішень, які там будуть ухвалені. Проговорили деталі щодо вступу України до Європейського Союзу. Ми очікуємо, що таке рішення буде ухвалене до кінця року. Теж синхронізували кроки на цьому напрямі. І окрема тема – створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії”, – заявив Дмитро Кулеба.

Він долав, що вчора Молдова приєдналася до групи зі створення трибуналу щодо злочинів РФ.

“Очікуємо на нові країни. Зростає коаліція на підтримку створення спецтрибуналу. Це дуже позитивна новина. Будемо спільно цю ініціативу надалі просувати, щоби покарати і вище керівництво Росії, і всіх безпосередніх виконавців злочину за той біль і ті страждання, руйнування, які Росія принесла на нашу землю”, – наголосив міністр.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ", і політичне рішення щодо цього має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

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