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Союзники не тиснуть щодо мирних перемовин, за стіл із РФ сядемо тільки для обговорення її капітуляції і репарацій, – Резніков

З міністерством оборони Китаю контактів зараз немає. 

Тему про мирні переговори з міністром оборони України жодного разу не піднімав ніхто. Союзники чітко розуміють, що Україна зараз сідати за стіл перемовин не буде. 

Президент уже заявляв, що сідати за стіл перемовин із тим, хто зараз очолює Кремль, не буде. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на брифінгу. 

"В майбутньому – так, ми сядемо за стіл перемовин, коли будемо обговорювати репарації, контрибуції з боку Росії в інтересах України, і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу", – сказав міністр, додавши, що також готові обговорити акт капітуляції Росії.

Міністр у відповідь на питання додав, що з міністерством оборони Китаю контактів зараз немає. У посла України в Китаю Павла Рябікіна буде непроста місія. 

Нагадаємо, що цього тижня президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабного вторгнення поговорив телефоном із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Того ж дня президент призначив посла України до Китаю – ексміністра стратегічної промисловості Павла Рябікіна. 

Китай на річницю повномасштабної війни презентував свій "мирний план" і наголошує, що треба "політичне врегулювання". 

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