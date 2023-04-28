З новорічного листа бажань лишились тільки літаки і хіба що "Зірка смерті", – Резніков

Україна станом на зараз отримала майже всі типи необхідного озброєння. Якщо раніше західні союзники готували Київ здебільшого до партизанської війни і мова йшла лише про засоби ураження на короткі дистанції, то тепер ми маємо на озброєнні важку артилерію 155-го калібру, "Хаймарси", бронетехінку, танки, ППО Patriot.

Зі списку потреб ще залишилася сучасна авіація. На цьому наголосив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу.

Він додав, що країни НАТО поки що передають авіацію радянського зразка, але він упевнений, що незабаром українці так само спокійно, як про "патріоти" і "хаймарси", говоритимуть про сучасні бойові літаки. За словами Резнікова, з його новорічного листа побажання "залишились хіба що літаки і Зірка смерті – хто любить «Зоряні війни».

Зараз головна задача Міноборони – підвищити ефективність оборони, яка дасть можливість вийти на кордони 1991 року та встановити таку систему обороноздатності, яка зможе тримати удар у разі бажання ворога отримати реванш. Головною цінністю залишається життя українських військових.

Нагадаємо, Резніков вважає, що рішення про надання літаків ухвалять, коли буде підраховано, хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні.

Олексій Резніков також пояснив, що засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") – це оприлюднення раніше ухвалених рішень та озвучення трендів, якихось нових наративів на наступний період.

Нагадаємо, що цього місяця на базі ВПС США в Німеччині "Рамштайн" відбулося 11-е засідання Контактної групи з питань оборони України. Україна наполягає на необхідності отримання сучасних багатоцільових літаків, зокрема американських F-16. Росіяни мають перевагу в повітрі і останнім часом посилили удари керованими авіабомбами. Щоб захистити українців, потрібна авіація