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У Запоріжжі та Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи

Міністерство охорони здоров’я звертає увагу, що у час війни потреби в крові значно виросли.

У Запоріжжі та Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи
Фото: Перше медичне об’єднання Львова

У Запоріжжі та Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.  

Тим, хто виявить бажання здати кров, слід попередньо зателефонувати до Харківського або Запорізького обласних центрів крові й уточнити час донації.

Харків: (095) 570-47-66

Запоріжжя: (067) 141-00-15, (067) 141-17-00 (цілодобово).

Міністерство охорони здоров’я звертає увагу, що у час війни потреби в крові значно виросли. Кров одного донора може врятувати трьох людей, але інколи у стабпунктах для порятунку одного захисника потрібна кров трьох донорів.

Як правильно підготуватися до здавання крові, можна дізнатися за посиланням.

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