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Cпільна закупівля зброї у ЄС зекономить щонайменше 42 млрд євро у рік, ‒ єврокомісар

Це мінімізує фрагментації різних систем озброєнь, які існують в Європі, заявив Йоганнес Ган.

Cпільна закупівля зброї у ЄС зекономить щонайменше 42 млрд євро у рік, ‒ єврокомісар
Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган
Фото: EPA/UPG

Країни Євросоюзу мають перейти до спільного виробництва зброї та її спільної закупівлі.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган під час виступу в парламенті Австрії в ході урочистої церемонії з нагоди Дня Європи, пише Укрінформ.

Ган вважає, що це зекономить бюджетні кошти і “мінімізує фрагментації різних систем озброєнь, які існують в Європі”.

“Якщо лише 40% від щорічних закупівель оборонних інвестицій відбуватиметься спільно, то можна було б заощадити понад 24 мільярди євро у рік”, ‒ заявив єврокомісар.

Ган також переконаний, що ЄС не може стояти осторонь агресивної війни Росії проти України, оскільки це було б "найфатальнішою річчю", яку він міг би зробити.

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  • Розрив між можливостями українських компаній з виробництва зброї та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, у 2024 складає 10 мільярдів доларів. Український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів доларів у рік. З них 6 мільярдів законтрактовані, 4 мільярди відомство хоче покрити всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть дати партнери.
  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.
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