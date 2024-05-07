Cпільна закупівля зброї у ЄС зекономить щонайменше 42 млрд євро у рік, ‒ єврокомісар

Країни Євросоюзу мають перейти до спільного виробництва зброї та її спільної закупівлі.
Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган під час виступу в парламенті Австрії в ході урочистої церемонії з нагоди Дня Європи, пише Укрінформ.
Ган вважає, що це зекономить бюджетні кошти і “мінімізує фрагментації різних систем озброєнь, які існують в Європі”.
“Якщо лише 40% від щорічних закупівель оборонних інвестицій відбуватиметься спільно, то можна було б заощадити понад 24 мільярди євро у рік”, ‒ заявив єврокомісар.
Ган також переконаний, що ЄС не може стояти осторонь агресивної війни Росії проти України, оскільки це було б "найфатальнішою річчю", яку він міг би зробити.
- Розрив між можливостями українських компаній з виробництва зброї та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, у 2024 складає 10 мільярдів доларів. Український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів доларів у рік. З них 6 мільярдів законтрактовані, 4 мільярди відомство хоче покрити всередині України, відтак 10 мільярдів доларів – це фінансування, яке можуть дати партнери.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна у Брюсселі заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.