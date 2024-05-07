Cпільна закупівля зброї у ЄС зекономить щонайменше 42 млрд євро у рік, ‒ єврокомісар

Це мінімізує фрагментації різних систем озброєнь, які існують в Європі, заявив Йоганнес Ган.

Країни Євросоюзу мають перейти до спільного виробництва зброї та її спільної закупівлі.

Про це заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган під час виступу в парламенті Австрії в ході урочистої церемонії з нагоди Дня Європи, пише Укрінформ.

Ган вважає, що це зекономить бюджетні кошти і “мінімізує фрагментації різних систем озброєнь, які існують в Європі”.

“Якщо лише 40% від щорічних закупівель оборонних інвестицій відбуватиметься спільно, то можна було б заощадити понад 24 мільярди євро у рік”, ‒ заявив єврокомісар.

Ган також переконаний, що ЄС не може стояти осторонь агресивної війни Росії проти України, оскільки це було б "найфатальнішою річчю", яку він міг би зробити.