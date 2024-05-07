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Через обстріл Харківщини троє осіб травмовані, серед них – 16-річна дівчина

Через вибух невідомого пристрою загинув чоловік. 

Через обстріл Харківщини троє осіб травмовані, серед них – 16-річна дівчина
На Харківщині трактор підірвався на вибухівці. Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Протягом доби на Харківщині через російську агресію отримали травми троє осіб, серед яких неповнолітня дівчина. Через вибух невідомого вибухового пристрою загинув чоловік. 

Про таке повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова. 

  • Близько 22:20 у с. Борова, Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБами по приватних будинках травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку. 
  • О 18:15 в с. Липці, Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.
  • Біля 17:09 в с. Черкаські Тишки, Харківського району через обстріл горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе.
  • О 16:40 в с. Козача Лопань, Харківського району внаслідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди.
  • У с. Близнюки Лозівського району на території приватного домоволодіння, внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55–річний чоловік.
  • 6 травня 11:24 у м. Вовчанськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено 2 приватні будинки. 

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 112 дітей з родинами: Золочівська громада – 15; Борівська громада – 4; Дергачівська громада – 63; Липецька громада – 30.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах н.п. Синьківку, Піщане та Берестове Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 33,23 га території, знищили 644 вибухонебезпечні предмети.

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