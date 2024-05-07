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Протягом ночі окупанти чотири рази атакували Нікопольщину

Ушкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін.

Протягом ночі окупанти чотири рази атакували Нікопольщину
Наслідки атаки Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

В ніч на 7 травня окупанти чотири рази атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Російська армія запускала безпілотники і обстрілювала із артилерії. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом ночі ворог чотири рази атакував Нікопольщину. З артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Дронами-камікадзе вдарив по самому Нікополю та Мирівській громаді", – написав Лисак у телеграмі.

Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін. Загиблих та постраждалих немає.

Вчора через атаку безпілотниками на Нікопольщині була пошкоджена лінія електропередач. 

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