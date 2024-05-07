На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка
На березі річки Тиса у Закарпатській області знову виявили тіло чоловіка
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У Швеції урочисто відкрили пісенний конкурс "Євробачення-2024"
У Швеції урочисто відкрили пісенний конкурс "Євробачення-2024"
Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше, ‒ ISW
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Сі Цзіньпін: Китай хоче працювати з Францією для "врегулювання кризи" в Україні
Сі Цзіньпін: Китай хоче працювати з Францією для "врегулювання кризи" в Україні
На Закарпатті затримали групу "мандрівників", які заплатили за "турпохід" $48 000
На Закарпатті затримали групу "мандрівників", які заплатили за "турпохід" $48 000
ГоловнаСуспільствоВійна

Офіс Президента провів четвертий раунд перемовин зі США щодо безпекової угоди

Триває узгодження тексту двостороннього документа.

Офіс Президента провів четвертий раунд перемовин зі США щодо безпекової угоди
Фото: Офіс Президента

Офіційне інтернет-представництво Президента України повідомило про проведення четвертого раунду перемовин зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про безпеку.

Українську сторону традиційно очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував переговорним командам за прогрес щодо узгодження тексту майбутньої угоди. Проте зазначив, що процес потрібно пришвидшити.

Фіналізувати документ Єрмак прагне вже до кінця травня. Наразі сторони через відеозв'язок обговорили найбільш принципові положення та формулювання низки питань. Дата наступного раунду перемовин вже визначена.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies