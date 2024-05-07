Офіс Президента провів четвертий раунд перемовин зі США щодо безпекової угоди

Офіційне інтернет-представництво Президента України повідомило про проведення четвертого раунду перемовин зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про безпеку.

Українську сторону традиційно очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він подякував переговорним командам за прогрес щодо узгодження тексту майбутньої угоди. Проте зазначив, що процес потрібно пришвидшити.

Фіналізувати документ Єрмак прагне вже до кінця травня. Наразі сторони через відеозв'язок обговорили найбільш принципові положення та формулювання низки питань. Дата наступного раунду перемовин вже визначена.