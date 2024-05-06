Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.

Володимир Зеленський вручає нагороди з нагоди Дня піхоти 6 травня 2024 року

6 травня, у День піхоти Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами-піхотинцями, рідними загиблих Героїв і командирами підрозділів, вручив державні нагороди військовим і бойові прапори бригадам.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Пам’ять загиблих захисників і захисниць вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України - молодшого сержанта Антона Коваленка, солдата Данила Подибайла. «Хрест бойових заслуг» отримали капітан Роман Єськов, майор Валерій Лобов, молодший сержант Павло Свиридюк.

Президент також вручив одному військовослужбовцю орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, трьом – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Також троє воїнів отримали ордени «За мужність» ІІ ступеня, п’ятеро – «За мужність» ІІІ ступеня.

Бойові прапори вручили 22-ій, 31-ій, 32і-й та 65-ій окремим механізованим бригадам.

Фото: ОПУ Бойові прапори

Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.