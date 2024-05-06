У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський вручив нагороди піхотинцям, а також бойові прапори бригадам

Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.

Зеленський вручив нагороди піхотинцям, а також бойові прапори бригадам
Володимир Зеленський вручає нагороди з нагоди Дня піхоти 6 травня 2024 року
Фото: ОПУ

6 травня, у День піхоти Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами-піхотинцями, рідними загиблих Героїв і командирами підрозділів, вручив державні нагороди військовим і бойові прапори бригадам.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Пам’ять загиблих захисників і захисниць вшанували хвилиною мовчання.

Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України - молодшого сержанта Антона Коваленка, солдата Данила Подибайла. «Хрест бойових заслуг» отримали капітан Роман Єськов, майор Валерій Лобов, молодший сержант Павло Свиридюк. 

Президент також вручив одному військовослужбовцю орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, трьом – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Також троє воїнів отримали ордени «За мужність» ІІ ступеня, п’ятеро – «За мужність» ІІІ ступеня.

Бойові прапори вручили 22-ій, 31-ій, 32і-й та 65-ій окремим механізованим бригадам.

Бойові прапори
Фото: ОПУ
Бойові прапори

Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies