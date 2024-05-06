Українська розвідка оприлюднила подробиці про знищений катер росіян у Криму

Катер сягає до 20 метрів завдовжки та до п'яти метрів завширшки. Максимальна швидкість, яку він може розвинути, - до 50 вузлів.

6 травня українські розвідники у Криму знищили швидкісний патрульний катер проєкту 12150 «Манґуст».

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, підрозділ ГУР знищили ворожу ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

"Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій", - зазначила розвідка.

За інформацією ГУР, такі катери виготовляють із 2000 року. Катер сягає до 20 метрів завдовжки та до п'яти метрів завширшки. Максимальна швидкість, яку він може розвинути, - до 50 вузлів. "У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з основною штатною зброєю ― кулеметною установкою калібром 14,5 мм", - додали у розвідці.

Крім того, на борту «Манґуста» росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу «Ігла» або «Верба», зазначило ГУР.