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​"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів варшавського напрямку через знеструмлення

Оновлення часу затримки традиційно є на порталі УЗ.

​"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів варшавського напрямку через знеструмлення
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Через знеструмлення біля українсько-польського кордону, внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Так, затримуються такі потяги:

  •  67/68 Київ — Варшава-Всходня +4:25
  •  67/68 Варшава-Всходня — Київ +3:15
  •  20/19 Хелм — Київ +3:15.

Оновлення часу затримки традиційно є на порталі. УЗ приносить вибачення за незручності.

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