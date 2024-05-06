Кулеба назвав три чинники успіху розвитку європейської оборонної промисловості

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три чинники, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості.

Очільник української дипломатії заявив про це на форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, у якому взяв участь онлайн, йдеться у пресрелізі МЗС.

Насамперед йдеться про створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.

Другий чинник ‒ довгострокове планування, контракти та закупівлі. Кулеба підкреслив, що стратегія ЄС вже зробила важливий крок у цьому напрямку, і Київ очікує швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях.

Окрім того, важливим є посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

"Кожен євро, інвестований у здатність України виробляти більше озброєнь, генерує вигідні безпекові та фінансові дивіденди для європейських партнерів”, ‒ додав міністр.