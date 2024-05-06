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Кулеба назвав три чинники успіху розвитку європейської оборонної промисловості

Очільник української дипломатії долучився онлайн до форуму оборонних індустрій Україна-ЄС.

Кулеба назвав три чинники успіху розвитку європейської оборонної промисловості
Очільник МЗС Дмитро Кулеба виступає на форумі оборонних індустрій Україна-ЄС
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три чинники, від яких залежить успіх розвитку європейської оборонної промисловості.

Очільник української дипломатії заявив про це на форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, у якому взяв участь онлайн, йдеться у пресрелізі МЗС.

Насамперед йдеться про створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, які виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.

Другий чинник ‒ довгострокове планування, контракти та закупівлі. Кулеба підкреслив, що стратегія ЄС вже зробила важливий крок у цьому напрямку, і Київ очікує швидкої практичної імплементації на національному та міжурядовому рівнях.

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Окрім того, важливим є посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС. 

"Кожен євро, інвестований у здатність України виробляти більше озброєнь, генерує вигідні безпекові та фінансові дивіденди для європейських партнерів”, ‒ додав міністр.

  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель на Форумі у Брюсселі заявив, що країни Євросоюзу могли б закуповувати озброєння для України в українських оборонних компаній та швидко передавати його для військової підтримки Києву.
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