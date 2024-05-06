Головне за ніч та ранок понеділка, 6 травня: понад 90 відбитих атак на трьох напрямках, удар по Сумщині

Нічна повітряна атака, 125 бойових зіткнень, майже 70 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уночі окупанти атакували із авіації енергетичні об’єкти Сумської області. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт. Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА, та в повідомленні "Укренерго".

"Ворог завдав авіаційного удару по енергетичним об'єктам Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Як згодом уточнили у Сумській ОВА, внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів.

"Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають", – йдеться у повідомленні.

У ніч на 6 травня Сили оборони на Сумщині знищили 12 із 13 запущених окупантами "шахедів".

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. "У ніч на 6 травня 2024 рокуросійські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", – написав Олещук.

Зазначається, що окупанти запускали безпілотники із Курської області Росії.

"В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БпЛА в Сумській області", – додав командувач.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 125 бойових зіткнень.

Ворог завдав 2 ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1040 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія Російської Федерації втратила близько 475 300 чоловік особового складу та 2008 одиниць спецтехніки.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Криму внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників.

Про це повідомили у ГУР МО України. "Успішна місія у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму стала можливою за сприяння платформи United24", – зазначила розвідка.

Як йдеться у повідомленні, оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму.

"Нагадаємо, за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже було знищено російські кораблі “цезарь куніков”, “івановєц”, “сєрґєй котов”, “акула” та “серна”, а також пошкоджено "іван хурс", – додали у ГУР.

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