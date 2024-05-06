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На Херсонщині через обстріли пошкоджені 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків

Внаслідок російської агресії поранена людина.

На Херсонщині через обстріли пошкоджені 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків
Наслідки обстрілу Херсонщини, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Через російські обстріли Херсонщини пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Поранена одна людина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків", – написав він. 

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.

4 травня окупанти скинули вибухівку з дронів на навчальний заклад у Бериславі Херсонської області. 

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