На Херсонщині через обстріли пошкоджені 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків

Через російські обстріли Херсонщини пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Поранена одна людина.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків", – написав він.
Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Інженерне, Садове, Антонівка, Веселе, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Кізомис, Львове, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Червоний Маяк, Зміївка та місто Херсон.
4 травня окупанти скинули вибухівку з дронів на навчальний заклад у Бериславі Херсонської області.