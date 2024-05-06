Російська армія понад 400 разів обстрілювала Запорізьку область за добу

Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів.

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Впродовж доби окупанти 402 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Цивільні не постраждали.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав авіаційного удару по Малій Токмачці.

Крім того, 179 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, П’ятихатки та Степове.

Відбулося 9 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Левадному та Роботиному.

213 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новодарівки, Роботиного, Левадного, Вербового та Малинівки.

Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали.

Вчора, 5 травня, підрозділ ПвК "Схід" знищив російський розвідувальний безпілотник типу ZALA у Запорізькій області.