Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, десятеро постраждалих (оновлено)

Російські окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, — повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Оновлення. Станом на 15:30 медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Ліквідація наслідків триває.
"За попередньою інформацією, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд", — ідеться у повідомленні Синєгубова.
Оновлення. Станом на 15:00 відомо про влучання у приватний будинок в Харкові. Двоє постраждалих, — написав Терехов.
Станом на 14:48, як повідомив мер Харкова, відомо про п'ятьох постраждалих унаслідок ворожого удару.
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, удар припав в районі житлової забудови.
"Є попередня інформація про двох поранених. Профільні служби продовжують огляд", — зазначив він.
- Сьогодні уночі російські окупанти здійснили атаку на Харків: постраждали шестеро людей, серед них — 8-річна дівчинка.