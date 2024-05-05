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Росіяни вдарили ракетами по Слов'янській ТЕС

Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Росіяни вдарили ракетами по Слов'янській ТЕС
Слов'янська ТЕС
Фото: Сергій Братчук

Росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС у Миколаївці на Донеччині.

Про це повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі "Суспільному"

"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - йдеться в повідомленні.

За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.

Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

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