Росіяни вдарили ракетами по Слов'янській ТЕС

Росіяни вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС у Миколаївці на Донеччині.
Про це повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі "Суспільному".
"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - йдеться в повідомленні.
За словами Проскуніна, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.
Постраждалих внаслідок обстрілу не було.
- Росія 180 разів обстріляла українські ТЕС від початку повномасштабного вторгнення.
- Уночі 27 квітня російська армія атакувала чотири українські ТЕС.
- В березні росіяни здійснили низку ракетних атак по Україні, в тому числі, 22 березня – масштабну атаку на українську енергетику. Тоді РФ завдала удару по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Згодом цілями російських атак були Канівська та Дністровська ГЕС.
- За даними Міненерго, 11 квітня сили РФ атакували об’єкти генерації і системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Серед іншого, внаслідок російської атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС, яка розташована за 20 кілометрів від Києва. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни".