Росія уночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали люди

Росія вночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє повідомляє Група ДТЕК у Facebook.

"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі", — ідеться у повідомленні.

Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.