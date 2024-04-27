Росія уночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали люди

Росія вночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання.
Про це повідомляє повідомляє Група ДТЕК у Facebook.
"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі", — ідеться у повідомленні.
Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.
- Відомо, що цієї ночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.
- На Дніпропетровщині пошкоджені два об'єкти енергетики.