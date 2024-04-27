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Росія уночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали люди

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Росія уночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали люди
Фото: dtek.com

Росія вночі атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК, є постраждалі, серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє повідомляє Група ДТЕК у Facebook.

"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі", — ідеться у повідомленні.

Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки. 

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

  • Відомо, що цієї ночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру країни у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. 
  • На Дніпропетровщині пошкоджені два об'єкти енергетики.
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