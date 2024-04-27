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Рада оборони Херсонщини заборонила цивільним доступ до деяких територій

Не дозволять відвідувати прибережні зони та місця побудови фортифікаційних споруд.

Рада оборони Херсонщини заборонила цивільним доступ до деяких територій
Засідання Ради оборони Херсонщини
Фото: Telegram

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram повідомив про рішення Ради оборони обмежити доступ цивільних осіб до деяких територій регіону.

Відтепер заборонено відвідування зон уздовж правого берегу річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова. Також не можна перебувати у місцях зведення фортифікаційних споруд, в тому числі поблизу водойм. 

Через активність ворожих БПЛА закрито рух трасою Мар'янське - Берислав на ділянці 14 - 71 кілометрів. Об'їзд організовано через Високопілля та Велику Олександрівку. 

Жителів Херсонщини просять неухильно дотримуватися обмежень, адже від цього залежить збереження їхнього здоров'я та життя.

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