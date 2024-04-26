Надвечір 26 квітня російські окупанти обстріляли село у Харківській області, постраждав чоловік.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Росіяни нанесли удар з С-300 по селу Шестакове Старосалтівської громади.
“За попередньою інформацією, зафіксовано влучання на територію сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік”, - розповіли в поліції.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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