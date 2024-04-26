Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка

Надвечір 26 квітня російські окупанти обстріляли село у Харківській області, постраждав чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Росіяни нанесли удар з С-300 по селу Шестакове Старосалтівської громади.

“За попередньою інформацією, зафіксовано влучання на територію сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік”, - розповіли в поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка