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Внаслідок російського обстрілу Харківщини постраждав чоловік

Росіяни обстріляли Харківщину з С-300.

Внаслідок російського обстрілу Харківщини постраждав чоловік
Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Надвечір 26 квітня російські окупанти обстріляли село у Харківській області, постраждав чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Росіяни нанесли удар з С-300 по селу Шестакове Старосалтівської громади. 

“За попередньою інформацією, зафіксовано влучання на територію сільськогосподарського підприємства в будівлю ферми. Постраждав 42-річний чоловік”, - розповіли в поліції.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка

Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка

Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області
Росіяни обстріляли Харківщину з С-300 і поранили чоловіка

  • Російська армія вдарила по Дергачах Харківської області. Унаслідок удару, за оновленими даними, поранені троє дітей і жінка.
  • Учора росіяни поранили в Харківській області 13 людей. З них 11 постраждали внаслідок удару по вокзалу Балаклії – населеного пункту, що був окупований росіянами на початку повномасштабной війни і звільнений захисниками восени 2022.
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