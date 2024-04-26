СБУ прокоментувала заяву білоруського КДБ про "терористів" в українських лікарнях

Служба безпеки України відреагувала на заяву керівника Комітету державної безпеки Білорусі Івана Тертеля щодо "терористів" в українських лікарнях.
"СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку РФ", - наголосила спецслужба.
СБУ підкреслила, що через війну потрібно розуміти важливість дотримання правил безпеки, тому спеціальні служби і представники місцевої влади "реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій".
"Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози", - зазначили в СБУ і наголосили, що "представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти просту річ - люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами", бо "справжні терористи знаходяться в Кремлі. Й вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини".
Заява КДБ Білорусі і евакуація лікарень у Києві
- Слова Тертеля пролунали на засіданні Всебілоруських народних зборів, на яких керівником обрали самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Голова білоруського КДБ обіцяв протидіяти "терористам з України" і заявив, що деякі перебувають у двох лікарнях Києва, вказавши точну адресу.
- Після цього КМДА повідомила, що проводить евакуацію з обох медзакладів, і заперечила, що там перебувають військові.