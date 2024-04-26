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Зеленський змінив керівника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Задля цього Президент звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ.

Зеленський змінив керівника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
Олександр Яковець

Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Відповідними указами Зеленський замінив Богдана Бондара на Олександра Яковця.

Останнього Президент звільнив з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив керувати Адміністрацією Держспецтранспорту.

  • Яковець пробув главою Сил підтримки лише місяць - тільки в березні Зеленський призначив його командувачем замість Дмитра Гереги.
  • Раніше Яковець був начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки.
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