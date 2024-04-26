Зеленський змінив керівника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.
Відповідними указами Зеленський замінив Богдана Бондара на Олександра Яковця.
Останнього Президент звільнив з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив керувати Адміністрацією Держспецтранспорту.
- Яковець пробув главою Сил підтримки лише місяць - тільки в березні Зеленський призначив його командувачем замість Дмитра Гереги.
- Раніше Яковець був начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки.