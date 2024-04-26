Зеленський змінив керівника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Останнього Президент звільнив з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив керувати Адміністрацією Держспецтранспорту.

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