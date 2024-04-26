У Франківську справа через цькування шестикласника місцевого ліцею перейшла до суду. 29 квітня буде розгляд щодо директорки

Ще одна справа стосується директорки закладу освіти Ірини Гаврилюк, яка заперечує факт булінгу і, за словами мами постраждалого учня, погрожує їй позбавити батьківських прав. Перше засідання мало відбутися 22 квітня, але оскільки директорка покинула будівлю суду, засідання перенесли на 29 квітня.

В Івано-Франківську вже два місяці триває історія про булінг шестикласника однолітками в ліцеї № 4. Нині суд розглядає сім справ, пише місцеве медіа «Репортер»: три протоколи поліція склала на учнів через цькування, три — на батьків через неналежне виконання батьківських обов’язків.

Цькування через стан здоров’я

Про те, що шестикласника Єремію цькують однокласники, наприкінці лютого розповіла письменниця Любов Бурак. Допис вона проілюструвала скриншотами з вайберу класу. Серед учасників чату, за словами жінки, і класна керівничка, і мама учня. Що не зупиняло дітей. Вони однаково ображали хлопця — прозивали тупим, недоумком, погрожували синцями.

Фото: фейсбук-сторінка Любові Бурак Скриншоти з чату

Шестикласника цькують, бо він пропускає заняття за станом здоров’я, вважає Любов. А також тому, що, мовляв, ним занадто опікується мама. Дістається хлопцеві й за гру на скрипці — так він, за словами письменниці, збирав гроші, щоб допомогти добровольцям. При тому його батько вже два роки служить у ЗСУ.

«На жаль, Єремія здоров’ям похвалитися не може. Але може іншим: чесністю, щирістю, здібностями, талантом. Він геніальний скрипаль. Це він грав на скрипці, щоб зібрати гроші нашим добровольцям. Поки не зацькували. І, звісно, що Єремія дуже чутливий, як усі діти та люди мистецтва. О, так! Над такими люблять познущатися підлітки», — написала Любов.

Мама хлопця спробувала вирішити цю проблему, звернувшись до вчителів і керівництва школи, утім відповіли їй лиш запереченнями та погрозами.

«Директорка ліцею Гаврилюк Ірина Романівна, реагуючи на звернення мами Єремії про булінг, запрошує до кабінету завуча, класного керівника Курілець Мар'яну Романівну та... інспектора ювенальної юстиції п. Володимира Залозецького і... І годину розпікає маму про те, що Єремія часто пропускає уроки, та погрожує позбавленням батьківських прав», — стверджує Любов Бурак.

Натомість скарги хлопця на цькування директорка назвала його «хворою фантазією».

«Адміністрація ліцею залякує інших батьків, чиї діти також зазнають булінгу, а мами булерів створюють спільну самовиправдальну легенду й починають телефонувати і погрожувати Оксані К. Мовляв, ми — люди непрості, ми можемо все», — написала Любов.

Проти матері Єремії в соцмережах виступили й інші батьки: мовляв, як «можуть 15 людей бути не праві і тільки одна мама права». А керівництво ліцею звинуватило її в наклепі та пригрозило звернутися в поліцію.

Фото: скриншот зі сторінки ліцею Відповідь керівництва освітнього закладу

Тим часом цькування хлопця перейшло на новий щабель — учні виштовхували його з класу. Учителька все бачила, зазначила Любов, утім лише застерегла дітей, аби не пошкодили двері.

Це підтвердила й мама хлопця в інтерв'ю «Репортеру»:

«Коли Єремія прийшов до школи 19 лютого, діти не впускали його та Влада (ще одного учня. — LB.ua) до класу. Після уроків група однокласників обступила Єремію біля воріт школи, знову кричала йому образи. Це стало, як він сказав, останньою краплею. Єремія почав битися головою об паркан школи і стримувався з останніх сил, щоб не розплакатися. Потім він пішов мені назустріч, і, коли надійшла я, Єремія плакав і кричав: "Я не хочу жити!"».

Реакція правоохоронців

Після розголосу на історію звернули увагу місцеві правоохоронці. Призначили перевірку, взялися опитувати педагогів й інших свідків подій.

«Окрім того, Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради видано наказ про створення комісії щодо перевірки даного факту», — повідомили в обласній поліції.

Фото: facebook ліцею Івано-Франківський ліцеї № 4

До справи також підключився освітній омбудсман Сергій Горбачов. LB.ua звернувся до його офісу по коментар. Щойно отримаємо — опублікуємо.

Наразі Івано-Франківський міський суд призначив адміністративну відповідальність батькам учнів, на яких відкрили провадження. Засідання у справі стосовно директорки відбудеться 29 квітня.

І ще з’ясувалося, Єремія не єдиний, хто потерпав від цькування.

«Я сьогодні поспілкувалася з декількома мамами дітей із цього класу. Яким також перепадає від "блатних" однокласників. Вони бояться. Батьки бояться захищати своїх дітей від булінгу. Бо буде гірше. Одна бабуся готова була звернутися в поліцію, але вчителька (вона не зізналась, котра саме) переконала її цього не робити. Бо будуть ще більші проблеми», — написала Любов Бурак.