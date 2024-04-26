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Окупований росіянами заповідник "Асканія Нова" на межі знинення

Окупанти крадуть тварин із херсонського заповідника і перевозять їх до Росії та Криму.

Окупований росіянами заповідник "Асканія Нова" на межі знинення
Заповідник “Асканія-Нова”
Фото: Facebook/Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна

Біосферний заповідник "Асканія Нова", який з 2022-го опинився під контролем окупантів, перебуває у критичній ситуації. Самі ж колаборанти бідкаються, що тваринний фонд заповідника зникає.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Відомий посібник окупаційної влади крадій тварин олег зубков звернувся до усіх заповідників та зоопарків росії з проханням поділитися своїм тваринним фондом аби бодай якось наповнити практично знищений унікальний заповідник", – ідеться у повідомленні.

“Асканія-Нова” опинилась у зоні тимчасової окупації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. 

44% площ природно-заповідного фонду України опинилися в зоні ризику – через потенційні пожежі, бойові дії, проїзд військової техніки. Мало того, окупанти проводили тут полювання на унікальних тварин.

Також окупанти вивозять з херсонського заповідника тварин та перевозять їх до Росії та Криму. 

"Крадіжка відбувається в межах «угоди про співробітництво». Відповідна угода не є дійсною, адже складали її між собою самі окупанти", – пише спротив.

Попри критичну ситуацію у заповіднику, 28 квітня колаборанти планують там провести так званий День відкритих дверей.

  • У 2022 році російські окупанти захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова". На адміністративній будівлі інституту загарбники вивісили російський прапор і представили так званого нового директора підприємства, який раніше працював на херсонській митниці. Тоді більшість наукових працівників від співпраці з окупантами відмовилися.
  • Російська армія розмістила військову техніку на території заповідника Асканія-Нова. 
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