Окупований росіянами заповідник "Асканія Нова" на межі знинення

Окупанти крадуть тварин із херсонського заповідника і перевозять їх до Росії та Криму.

Біосферний заповідник "Асканія Нова", який з 2022-го опинився під контролем окупантів, перебуває у критичній ситуації. Самі ж колаборанти бідкаються, що тваринний фонд заповідника зникає.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Відомий посібник окупаційної влади крадій тварин олег зубков звернувся до усіх заповідників та зоопарків росії з проханням поділитися своїм тваринним фондом аби бодай якось наповнити практично знищений унікальний заповідник", – ідеться у повідомленні.

“Асканія-Нова” опинилась у зоні тимчасової окупації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

44% площ природно-заповідного фонду України опинилися в зоні ризику – через потенційні пожежі, бойові дії, проїзд військової техніки. Мало того, окупанти проводили тут полювання на унікальних тварин.

Також окупанти вивозять з херсонського заповідника тварин та перевозять їх до Росії та Криму.

"Крадіжка відбувається в межах «угоди про співробітництво». Відповідна угода не є дійсною, адже складали її між собою самі окупанти", – пише спротив.

Попри критичну ситуацію у заповіднику, 28 квітня колаборанти планують там провести так званий День відкритих дверей.