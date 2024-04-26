Замість будувати метро на Виноградар, поклали кошти на депозит: суд стягнув з підрядника 139 млн гривень

Київською міською прокуратурою було встановлено, що комерційна структура, всупереч законодавству, розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції “Сирець” до житлового масиву Виноградар, на депозитних рахунках у банку.
Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень.
В жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.
Господарський суд Києва ще в 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення 139 млн гривень до бюджету столиці.
За рік Північний апеляційний залишив це рішення в силі. Втім Верховний суд направив справу на новий розгляд.
За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн гривень.
Прокуратура звертає увагу, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання.
Метро на Виноградар
- На початку цього року в інтерв'ю LB.ua керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповів, що для метро на Виноградар оберуть нового підрядника, будівництво хочуть почати цьогоріч. Директор КП "Київський метрополітен" також озвучив нові обіцянки щодо метро на Троєщину.
- Метро на Виноградар Київ планував почати будувати наприкінці 2017 року, і якби так відбулося, то наприкінці 2020 місто отримало б дві нові станції. Вартість будівництва тоді оцінювали в понад 11 млрд гривень, а тривати воно мало близько дев'яти років.
- У січні 2018 місто оголосило тендер на дві станції в бік Виноградаря, звести які хотіли протягом трьох років. Участь у ньому хотіли взяти три компанії, допустили до конкурсу дві, але зрештою його скасували, бо лише один претендент подав документи без порушень. Тендер перезапустили, і на ньому переміг "Київметробуд". Компанія запропонувала вартість побудови двох станцій на 12 млн гривень менше очікуваної.
- 20 листопада мер міста Віталій Кличко оголосив про початок будівництва. У березні 2019 Кличко розраховував, що дві станції відкриють вже в 2020. Того ж року побудували перший тунель, а "Київметробуд" достроково змінив наглядову раду через повільне просування ходу робіт. У січні 2020 в компанії повідомили, що будівництво метро на Виноградар катастрофічно відстає від графіка і затримується щонайменше на рік. Тоді ж суд арештував рахунки "Київметробуд" через розтрату коштів на будівництві метро на Виноградар. З'ясувалося, що посадовці "Київметробуд" відмивали відсотки з понад мільярда виділеного бюджету на будівництво Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Вони отримали 95% авансу на будівництво і частину цієї суми поклали на депозит у банк – це 1,7 млрд.
- У серпні 2020 Кличко говорив, що на графік будівництва метро вплинув карантин – іноземні фахівці не могли приїхати до Києва. Він говорив, що перші станції мають відкрити в грудні 2021. Однак в грудні 2021 "Київметробуд" звернувся до суду з проханням відтермінувати термін завершення робіт на травень 2023.
- У результаті станції метро не відкрили досі, а в грудні 2023 метрополітен розірвав із підрядником договір. Київметробуд має повернути 4 млрд гривень авансу.