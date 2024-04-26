Замість будувати метро на Виноградар, поклали кошти на депозит: суд стягнув з підрядника 139 млн гривень

Київською міською прокуратурою було встановлено, що комерційна структура, всупереч законодавству, розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції “Сирець” до житлового масиву Виноградар, на депозитних рахунках у банку.

Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень.

В жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.

Господарський суд Києва ще в 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення 139 млн гривень до бюджету столиці.

За рік Північний апеляційний залишив це рішення в силі. Втім Верховний суд направив справу на новий розгляд.

За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн гривень.

Прокуратура звертає увагу, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання.

Метро на Виноградар