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За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Ворог сниув авіабомбу на Костянтинівку.

За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Впродовж доби російська армія 16 разів обстрілювала населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів постраждали люди.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Зоряному, обстріляні Красногорівка і Костянтинівка. У Новогродівській громаді 2 людини поранені у Галицинівці, пошкоджено 4 будинки у Новожеланному. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Острівське, Гостре і Берестки.

В Іллінівці поранено людину, пошкоджено 5 об'єктів. 

На Костянтинівку ворог скинув керовану авіабомбу. В Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни.

У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. 

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 240 людей, у тому числі 39 дітей.

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