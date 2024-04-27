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За добу російські окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області

Ворог завдав авіаційного удару по Роботиному.

За добу російські окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Російська армія за добу завдала понад 500 ударів по Запорізькій області, під вогнем опинилися 11 населених пунктів, є руйнування житлових будинків.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 536 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару по Роботиному", — ідеться у повідомленні.

219 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

16 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

300 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та П'ятихаток.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — додав очільник ОВА.

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