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ЗСУ знищили понад 1100 російських окупантів за добу, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 465 054 військових.

ЗСУ знищили понад 1100 російських окупантів за добу, – Генштаб
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони знищили ще 1124 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила 465 054 військових, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 465054 (+1124) осіб,
  • танків ‒ 7268 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13971 (+14) од,
  • артилерійських систем – 11905 (+38) од,
  • РСЗВ – 1049 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 775 (+3) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9485 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16019 (+35) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1968 (+6)

Дані уточнюються.

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