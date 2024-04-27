ЗСУ знищили понад 1100 російських окупантів за добу, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:

За добу Сили оборони знищили ще 1124 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила 465 054 військових, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 465 054 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies