Відомий херсонський волонтер отримав президентську відзнаку

Григорій Янченко за 10 років війни зібрав для українського війська близько 8 мільйонів гривень.

Херсонська обласна державна адміністрація повідомила про нагородження відомого волонтера Григорія Янченка президентською відзнакою "Золоте серце".

Пам'ятний знак та документ дяді Гриші, як його називають херсонці, вручив заступник начальника ОВА Володимир Клюцевський. Рішення про нагороду для волонтера було підписане ще у грудні минулого року, але лише зараз "Золоте серце" нарешті знайшло свого власника.

Пану Григорію 77 років, він займається волонтерською справою з самого початку війни у 2014 році. За цей час зміг зібрати приблизно 8 мільйонів гривень для українського війська. Сам колишній військовослужбовець, який внаслідок травм залишився без ніг та пальців рук. Попри це, нині подорожує українськими містами та продовжує збір коштів для ЗСУ.

Під час окупації Херсона мережею ширилися відео, на яких Григорій Янченко у середмісті, просто на очах в окупантів вмикав українский гімн.