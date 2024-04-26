​У збитої головою Броварської РДА дівчинки діагностували перелом плеча

Також у дитини підшкірна гематома потиличної ділянки голови.

Серед постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка: 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки 29 та 26 років.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови”, - повідомив Кравченко.

У решти потерпілих діагностовані: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна.

Наразі обстеження тривають, постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.