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​У збитої головою Броварської РДА дівчинки діагностували перелом плеча

Також у дитини підшкірна гематома потиличної ділянки голови.

​У збитої головою Броварської РДА дівчинки діагностували перелом плеча
​У збитої головою Броварської РДА дівчинки діагностували перелом плеча
Фото: Трибуна Бровари

Серед постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка: 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки 29 та 26 років. 

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови”, - повідомив Кравченко.

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У решти потерпілих діагностовані: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. 

Наразі обстеження тривають, постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.

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