​У збитої головою Броварської РДА дівчинки діагностували перелом плеча

Серед постраждалих в ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка: 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також два чоловіки 29 та 26 років.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
“За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови”, - повідомив Кравченко.
У решти потерпілих діагностовані: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна.
Наразі обстеження тривають, постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування.
- Сьогодні, 26 квітня, Володимир Майбоженко не зупинився у Броварах на забороняючий сигнал світлофору та наїхав на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
- Перевірка на приладі Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.
- Голову Броварської РДА Володимира Майбоженка буде звільнено, повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.