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Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко

Сьогодні Майбоженко збив чотирьох людей на переході, перевірка на вміст алкоголю показала 2,31 проміле. 

Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Голова Броварської РДА Майбоженко після ДТП
Фото: Скріншот з відео

Голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка буде звільнено.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини”, - написав Кравченко. 

Він уточнив, що серед постраждалих троє дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична.

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Кравченко закликав правоохоронців в найкоротший термін дати правову оцінку цій події та провести об'єктивне, неупереджене розслідуванні.

Поліція Київської області повідомила, що водій не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та наїхав на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Перевірка на приладі Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле

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