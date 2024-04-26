Голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка буде звільнено.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини”, - написав Кравченко.
Він уточнив, що серед постраждалих троє дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична.
Кравченко закликав правоохоронців в найкоротший термін дати правову оцінку цій події та провести об'єктивне, неупереджене розслідуванні.
Поліція Київської області повідомила, що водій не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та наїхав на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Перевірка на приладі Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.