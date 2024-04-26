Сьогодні Майбоженко збив чотирьох людей на переході, перевірка на вміст алкоголю показала 2,31 проміле.

Голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка буде звільнено.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини”, - написав Кравченко.

Він уточнив, що серед постраждалих троє дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична.

Кравченко закликав правоохоронців в найкоротший термін дати правову оцінку цій події та провести об'єктивне, неупереджене розслідуванні.

Поліція Київської області повідомила, що водій не зупинився на забороняючий сигнал світлофору та наїхав на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Перевірка на приладі Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.