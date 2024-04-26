Сили оборони: ворог намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти

Російська армія зосереджує зусилля західніше Бахмута, щоб вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас.

Російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута, щоб вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Ворог зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення", — зазначив речник.

Попри спроби оточити Часів Яр, окупанти проводять безуспішні штурми. Однак досі намагаються захопити село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру.

Волошин додає, що ворог у спробах вирівняти лінії оборони та зіткнення, додатково штурмують Андріївку та Кліщіївку.

"В районі Кліщіївки було помічено збільшення особового складу ворожої армії", — зауважив Волошин.

Наразі найбільше боєзіткнень відбувається на Часовоярівському напрямку, біля Білогорівки.

"Там противник перегруповується, підвозить боєкомплекти, намагається розміновувати наші заміновані території. Однак йому це не вдається. Наші воїни стримують ворога", — сказав речник.

Речник зауважує також, що у ворога є перевага у снарядах та кількості живої сили. Росіяни знову практикують "м'ясні штурми", а також не шкодує ані своє озброєння, ані свою техніку.