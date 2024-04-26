Остін: "Цього року в Україну почнуть прибувати перші винищувачі F-16"

Винищувачі прибудуть разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом

Перші винищувачі F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом.

Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн", пише Радіо Свобода".

За його словами, цього року в Україну почнуть прибувати перші винищувачі F-16.

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", – заявив Остін.

Також Остін додав, що з 2022 року члени Контактної групи з оборони надали Україні понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності, а також тисячі ракет.