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На Миколаївщині інформатор ворога отримав 11 років тюрми

Судді врахували співпрацю зі слідством.

На Миколаївщині інформатор ворога отримав 11 років тюрми
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор воєнної розвідки РФ, повідомляє СБУ.  Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони по прифронтовій території Миколаївщини.

За вказівкою російської спецслужби він намагався виявити вогневі позиції артилерії ЗСУ, у тому числі бойових розрахунків HIMARS. У разі отримання розвідданих інформатор планував передати їх окупантам для підготовки прицільних ракетно-дронових ударів по місцях базування українських військ.

Однак контррозвідники СБУ затримали зловмисника у серпні 2022 року під час його розвідувальної «вилазки». З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 11 років тюрми.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення Росії. У поле зору окупантів він потрапив як прихильник кремлівських наративів у різних соцмережах.

За даними СБУ, пропозицію щодо негласної співпраці з агресором він отримав на свій телефон через популярний месенджер. У подальшому зрадник комунікував з кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Для спілкування використовували анонімний чат.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Раніше у Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який виявився російським агентом. Зокрема, він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами.

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